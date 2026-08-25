Rasistowskie graffiti na garażach w Rzeszowie
White Lives Matter to rasizm. Chyba komuś sufit na łeb spadł.r0bs0n
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White Lives Matter to rasizm. Chyba komuś sufit na łeb spadł.r0bs0n
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Czerwony - normalny biały chłopak (potem zaczął grać w filmach z innymi panami zdaje się),
niebieski - nerdzik typowy,
różowy - mała, biała dziewczynka,
żółty - azjatka (XD),
kolor przeciwny białemu o 100% - domyśl się XD ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@piotr-glabik: Z tym czerwonym to była w końcu fałśzywa plotka. Gejem za to był ten niebieski i się z niego wyśmiewała reszta.
To nie jest symbol tylko stwierdzenie faktu.