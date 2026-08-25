Policja zabezpieczyła monitoring i skierowała sprawę do prokuratury z art. 257 kk czyli o zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności z powodu przynależności rasowej. Autorom „rasistowskiego napisu” grozi do 3 lat więzienia.

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Ok, ale kto tym został znieważony? Przecież ten napis nie namawia do robienia krzywdy innym. Kontekst to upamiętnienie zamordowanego chłopaka.Czyli jak zabiją czarnego zbója to czarne życia się liczą. Nawet u nas, gdzie nas ta sprawa nie dotyczy, ale analogiczne