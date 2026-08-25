Polska: Pracownicy osiedla zamalowali mural z hasłem White Lives Matter
Znajdował się tam od czerwca ku pamięci Henryego Nowaka. Policja zabezpieczyła monitoring i skierowała sprawę do prokuratury z art. 257 kk czyli o zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności z powodu przynależności rasowej. Autorom rasistowskiego napisu grozi do 3 lat więzienia. Idzie absurd.ZobaczLink
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Komentarze (120)
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Paragrafy za nawoływanie, pochwalanie, negowanie, propagowanie, znieważanie, strimowanie (xD) to nic innego, jak cenzura represyjna debaty publicznej i ekspresji osobistej, na co w
@kristart: Co nie zmienia faktu że białe życie ma znaczenie! jak by neonaziści wykrzykiwali
Ok, ale kto tym został znieważony? Przecież ten napis nie namawia do robienia krzywdy innym. Kontekst to upamiętnienie zamordowanego chłopaka.
Czyli jak zabiją czarnego zbója to czarne życia się liczą. Nawet u nas, gdzie nas ta sprawa nie dotyczy, ale analogiczne
@moll: W zasadzie takie rasistowskie w istocie
https://poznan.tvp.pl/48365484/marsz-pamieci-georgea-floyda-w-poznaniu
Ale fakt, że nawet na zdjęciach napis jest zapikselownay, jest najlepszym dowodem do jakiego zjëbania umysłowego doszliśmy jako społeczeństwo!
brak sprzeciwu oznacza zgodę
A później zdziwienie czemu Braunowi rośnie poparcie, róbcie tak dalej to Szczerba po następnych wyborach zawału dostanie xD
@PepikPL: w p-------m, a co?
okupacja ukraińska tak się panoszy, że już prokuratura za gadanie o nich będzie Polaków ścigać