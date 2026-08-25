A gdyby tak ktoś wymyślił lepszy sposób. O MAM, może by tak zrobić ze 3-4 rożne kontenery by do nich wrzucać np. plastik, szkło, papier i odpady mieszane postawić je przy każdym blokowisku, by zaoszczędzić czas i nie musieć wchodzić do marketu o zapachu żulerni, a potem stworzyć wyspecjalizowane sortownie, które sobie radzą dużo lepiej z sortowaniem np. takich butelek, niż automaty kaucyjne, i co myślicie chyba fajny pomysł ¯\(ツ)/¯