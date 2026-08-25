Najbardziej eko byoby: -wprowadzenie standardów butelek plastikowych, np. 0,5l 2l 5l i żadnych „1,75 / 0,9”; -wymuszenie np. 30% produkcji w wielorazowych szklanych; -zakaz sprzedaży alkoholi powyżej 10% w opakowaniach mniejszych niż 0,5l;
Gdyby nie chodziło o dodatkowy zarobek i męczenie ludzi:
-butelkomaty byłoby wszędzie, na przystankach, w parkach itp.;
-wydawałyby wyłącznie gotówkę;
-za puszki alu dawano by zwrot kaucji + cenę surowca (od 6 do 9gr na skupie za sztukę);
-operator butelkomatu ustawowo miałby np. 30min na naprawę/opróżnienie automatu – a tak, w teorii może stać zepsuty całymi latami;
Mamy więc system, który zakłada że:
-jak najmniej osób odda butelki/puszki;
-jak najwięcej osób zgubi/zapomni wykorzystać kupon;
W praktyce odzyskanie kaucji – nie żadne „przy okazji zakupów”
tylko samo odzyskanie kaucji - wygląda tak:
-jedziesz do sklepu
-50% szans, że automat nieczynny -> jedziesz do kolejnego sklepu
-czekasz w kolejce
-wymieniasz butelki na kupony
-czekasz w kolejnej kolejce
-wymieniasz kupony na gotówkę
I na koniec napisze coś niepopularnego: NIE KAŻDY MIESZKA W CENTRUM WARSZAWY. Dla wielu ludzi wycieczka do butelkomatu to kilkadziesiąt minut drogi, a jak jest nieczynny to kolejny może być jeszcze dalej.
Komentarze (42)
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Jestem tak stary, że pamiętam czasy, gdy zlikwidowano torby papierowe by chronić lasy - tak wtedy były reklamowane torby z plastiku xD. Teraz historia zatacza koło i plastik zły, a papierówki dobre;)
@WladcaPiachu:
O nie nie - teraz WSZYSTKO jest złe, szczególnie dla zwykłych ludzi. Jeszcze trochę i będziemy nosić zakupy w workach na głowie, bo zaraz wyjdzie że auta złe i zbiorkom też zły ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@PakaBaka: Spokojnie mamy już SCT;)
@larkinflight: XDDD a oni na klientów końcowych, ale prostu lud sie cieszy, że rząd "pokazał tym bogolom"
Zresztą zabawne jest, że pogląd "firmy musza to brać na siebie!!111" mają tylko ludzie którzy w życiu
Kto za to zaplaci?
-wydawałyby wyłącznie gotówkę;
Kto
1. System "Kaucji Cyfrowej" (DDRS – Digital Deposit Return Scheme)
Najbardziej obiecująca alternatywa, testowana m.in. w Wielkiej Brytanii i częściowo w Belgii.
Jak