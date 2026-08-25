Duże zmiany w opłatach za prąd. Jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem"
Renata Mroczek, prezes URE, ujawnia plan 15dangel__
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Renata Mroczek, prezes URE, ujawnia plan 15dangel__
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Komentarze (64)
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Po co w Polsce tania energia i przemysł, skoro może być w Niemczech.
https://wykop.pl/link/7998799/ulgi-dla-przemyslu-w-polsce-beda-80-razy-mniejsze-niz-w-niemczech
Ulgi dla przemysłu w Polsce będą 80 razy mniejsze niż w Niemczech?
Ja i siostra mamy prąd w tej samej firmie i umowa podpisana tego samego roku (ok 2 miesiące różnicy) ale każde ma inną kwotę za 1kw bo opłaty przesyłowe itp.