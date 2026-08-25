Według tej baby cena prądu powinna odzwierciedlać majątek obywateli, a nie realny koszt wytworzenia i amortyzacji środowiska naturalnego. To może inaczej, uzależnić cenę od dochodu. Okaże się, że najbogatsi znowu nie mają dochodu, realnie najwięcej zapłaci klasa "średnia", która to średnią jest tylko według urzędników, biedaki jakoś pociągną na najniższych stawkach. Czego nie rozumiecie?( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )