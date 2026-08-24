Nintendo skasowało z GitHuba ponad 400 emulatorów Switcha
Nintendo złożyło serię zgłoszeń DMCA, przez co z GitHuba zniknęło 401 repozytoriów związanych z emulatorem Suyu i pokrewnymi projektami dla Switcha. Firma twierdzi, że narzędzia te łamią zabezpieczenia konsoli, choć żadna ze spraw nie skończyła się jeszcze wyrokiem sądu.real_scoria
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Komentarze (12)
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Nie rozumiem fenomentu Nintendo. Jedyna sensowna konsola to od Valve, bo daje wolność.
@Tokone2022: No to tu faktycznie zostaje jeszcze jakieś pole do dyskusji, bo Steamdeck oferuje jakąś dodatkową funkcjonalność wykraczającą poza udawanie konsoli. Ale więcej sensu miał jak kosztował 1800zł, a nie 3300zł.
@fervi: Oczywiście,