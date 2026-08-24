Nagranie z kamery świeżo po zabiciu dwóch osób w Krakowie przez Huberta B.
Kierowca jedzie przez ten sam zakręt. Tylko głupiec jechałby tam 70.RECAPTCHASSIE
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Kierowca jedzie przez ten sam zakręt. Tylko głupiec jechałby tam 70.RECAPTCHASSIE
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Komentarze (153)
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Realizacja marzeń mu się porysowała przecież!
Brawa dla faceta co zbiegł ze skarpy, żeby udzielić pomocy dziecku. Jako jedyny widać, że próbuje pomóc, bo cała reszta młodzieży ma w sumie w dupie...
hubercik nie podumał, że mokra jezdnia jest śliska
to teraz będzie miał sporo czasu na refleksję
@krol_europy: Typ był trzeźwy, nie uciekł z miejsca zdarzenia, nie był karany. Jak dostanie 3 lata bezwzględnego więzienia to będzie wielki sukces. A nie będę zaskoczony jak wykręci się tylko wyrokiem w zawiasach.
@krol_europy: uj z jego refleksją... Zabił rodziców małego dziecka :-/
Ja na prawdę nie mam na celu obrony typa tylko zachowajmy troszkę trzeźwego umysłu.
Wiem że to glupio zabrzmi ale chłop co by nie odwalił mógł być w szoku.
@Raubritter91: W ZK jak najbardziej. https://sw.gov.pl/strona/areszt-sledczy-katowice-praca-dla-wiezniow
O to to! Za coś takiego powinno być jak najbardziej zagrożenie karą dożywocia.
@Hi_Lo_Hi: Albo jak w stanach - sumowanie.
Zabicie jednej 25, zabicie dwóch - 50