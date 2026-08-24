Chłopak opowiada o stwardnieniu rozsianym
10 lat temu podczas jazdy na deskorolce nagrał swoje pierwsze objawy. Bardzo niewielki kanał na YouTube, może warto trochę podbić zasięgi chłopakowi.Manah
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10 lat temu podczas jazdy na deskorolce nagrał swoje pierwsze objawy. Bardzo niewielki kanał na YouTube, może warto trochę podbić zasięgi chłopakowi.Manah
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Trzymam kciuki za zdrowie chłopaka.
Streszczenie materiału:
Okoliczności nagrania:
Dnia 23 sierpnia 2016 roku autor nagrania udał się na skatepark, aby pojeździć na deskorolce i zarejestrować kilka przejazdów oraz trików.
Pierwsze objawy:
@WIbracyjny: Tak, ciekawe.