GrapheneOS wybiera Motorolę. Nadchodzi ważna zmiana
GrapheneOS szykuje dużą zmianę. Skupiony na prywatności system Android ma wyjść poza smartfony Google Pixel i trafić także na urządzenia Motoroli. Pierwsze kompatybilne modele mają pojawić się w 2027 roku, a na liście są również składane modele RAZR.ochucki
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Komentarze (25)
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''Na początku nie należy więc oczekiwać GrapheneOS na tańszych Motorolach. Pierwsze modele mają być drogimi flagowcami, prawdopodobnie kosztującymi