Z tego co czytałem, kompatybilne będą tylko drogie flagowe modele. Niby Pixel tani nie jest, ale Pixel 9a/10a można często dostać w całkiem atrakcyjnej cenie. Problem z Graphene jest taki, że ma bardzo duże wymagania co do bezpieczeństwa (obecnie tylko Pixel ma TPM czy coś w tym stylu co spełnia wymagania), więc czegoś takiego nie dostaniesz w smartfonie budżetowym.