Policja na poczcie w Lubaniu. Fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utyliza
Czekasz na list? No to sobie jeszcze poczekasz :)Bolerro
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Czekasz na list? No to sobie jeszcze poczekasz :)Bolerro
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
Podwójne nieodebranie awizo (tzw. fikcja doręczenia) w przypadku pism urzędowych, sądowych lub prawnych skutkuje uznaniem przesyłki za skutecznie doręczoną.
A sprawą powinno się zainteresować BŁKiZ Poczty Polskiej oraz UKE.
Dlatego wspomniałem o UKE. W tego typu sprawach, Prezes UKE ma uprawnienia prokuratorskie.
albo "powtórne" awizo z datą "do dzisiaj", pierwszego nie było
pani w okienku nie wzruszona mówiła ze "no tak, nie ma listonoszy to biorą kogokolwiek, a ci zazwyczaj nie są zbyt sumienni"
@4mja: Od tego roku e-doręczenie są obowiązkowe także można zalogować się mObywatelem i sobie odczytać.