Zacznijmy od tego, że Poczta Polska w takiej formie w jakiej istnieje, powinna zostać zaorana, spalona, zakopana i zalana betonem ze zbrojeniem z prętów fi 20. To jest "firma", która mentalnie i technologicznie utknęła w latach 80, próbując ratować się sprzedawaniem czego popadnie, a tymczasem ludzie tam pracujący to beton porównywalny chyba tylko do wąsatych pułkowników, którzy wymyślają coraz to durniejsze rzeczy lub ubijają ciekawe projekty "bo tak" w Wojsku Polskim.