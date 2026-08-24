W pewnej mieścinie był piekarz, który piekł mega c-----e bułki, nie dało się tego jeść. W sekrecie przed nim zebrali się mieszkańcy i

radzili co z nim zrobić... Radzą tak kilka godzin i nic nie mogą wymyśleć... w pewnym momencie wstaje kowal, chłop wielki i barczysty

jak wół i mówi :

- Ja! Mam pomysł.

- No słuchamy.

- Ja mu z--------ę. Pokaż całość