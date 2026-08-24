Samotny piekarz wypieka chleb od 26 lat w górskiej Włoskiej wiosce.
Piekarnia działająca od 140 lat w wiosce, w której żyje 91 osób. Piekarz do wyrabiania ciasta na chleb używa maszyny, która ma 102 lata.Lofi_Mrufka
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Piekarnia działająca od 140 lat w wiosce, w której żyje 91 osób. Piekarz do wyrabiania ciasta na chleb używa maszyny, która ma 102 lata.Lofi_Mrufka
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Komentarze (32)
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radzili co z nim zrobić... Radzą tak kilka godzin i nic nie mogą wymyśleć... w pewnym momencie wstaje kowal, chłop wielki i barczysty
jak wół i mówi :
- Ja! Mam pomysł.
- No słuchamy.
- Ja mu z--------ę.
@MiKeyCo: Niestety nie, ale jeden stolarz przez tydzień nie przyjmował zleceń, a drugiemu znacznie podniosła się jakość usług ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
w realu już nie jest tak różowo
ciężka praca, poświęcenie i pot na czole
@Lofi_Mrufka: włoskiej.
Komentarz usunięty przez autora
Bo przecież wcale ten piekarz nie mógł by sobie zrobić automatu do chleba i mieć lżej, ale produkt dużo niższej jakości