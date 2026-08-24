Wielki Bu oskarżony. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., ps. Wielki Bu, który odpowiada m.in. za udział w gangu i obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Wielki Bu chwalił się w przeszłości znajomością z Karolem Nawrockim.RECAPTCHASSIE
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Komentarze (64)
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@daniel-c: i to pewnie przed wyrokiem. Juz był taki jeden...
@daniel-c: oj, nie doceniasz chłopaków z okręgówki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Mesjaszprzeznaczenia: ... i trudno dociec, dlaczego tak jest
@KingaM: Może w dzieciństwie przypominał grubego Buu z Dragon Balla