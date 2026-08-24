Co dzieje się ze ŚCIEKAMI z FABRYKI?
[Odcinek sponsorowany przez Hach] W tym odcinku programu Fabryki w Polsce przyglądamy się działaniu nowoczesnej przemysłowej oczyszczalni ścieków. Odwiedzamy jeden z największych w Polsce zakładów z branży spożywczej, aby zobaczyć, jak ścieki są oczyszczane na kolejnych etapach.FabrykiwPolsce
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Komentarze (8)
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a filmik to straszna lipa, lektor ai, ogólniki i sponsoring.. szkoda na czasu, chyba że ktoś chce luknąć na mały kawałek procesu
@jaakobg: Jak to AI?
daje sie w łapę lokalnemu urzędasowi i wylewamy do rzeki
każdy to wie
to bolska przecież!
2+2=4