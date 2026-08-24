Ależ te lata lecą. Nawet nie wiedziałem, a pierwszy raz chyba od 13 lat sobie ogrywam antologię. Ciągle jest to całkiem fajna rozrywka, ale chyba za dużo razy już w to grałem, bo imo tylko immersja z dwójki jeszcze coś znaczy. W swoich czasach to robiło robotę, dzisiaj chyba nawet jakby w końcu wyszła ta nieszczęsna trójka, to nie zrobiłaby takiego wow... świat się zmienił, gracze się zmienili, rynek się zmienił.