Valve kończy 30 lat. Half-Life zmienił strzelanki, a Steam sposób, w jaki kupuje
Dokładnie 30 lat temu, 24 sierpnia 1996 roku, Gabe Newell i Mike Harrington założyli Valve. Obaj wcześniej pracowali w Microsoftcie i mieli za sobą wieloletnie doświadczenie przy dużych projektach programistycznych. Nie była to więc historia dwóch amatorów piszących grę po godzinach. Newell spędziłpixel-nerd
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Komentarze (38)
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Nie ma już czasów...
młodsi nie czują tego klimatu, bo ich na świecie wtedy nie było ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Za wyciągnięcie ręki do Linuxa i rozwijanie warstwy tłumaczeniowej Proton należy im się ogromny szacunek. Oby nigdy nie weszli na giełdę, aby ich ten wirus zepsucia innych dużych firm gamingowych nigdy nie sięgnął.
Mam problemy z gierkami ubiconnect
Na gorsze :)
@Major303: Przecież od marca jest to już nieaktualne. Wydawcy mają teraz do wyboru trzy przeliczniki i mogą wybrać dowolny ¯\(ツ)/¯
żeby zrozumieć sukces trzeba po prostu żyć w czasach, w których powstała. Trzydzieści lat to kupa czasu, trzeba pytać starych wyjadaczy, odwiedzić stare archiwa.
HL1 był w tamtych czasach czymś, czego gracze jeszcze nie widzieli. Dzisiaj nie robi wrażenia, choć pod pewnymi względami pokazuje jaki regres zaliczyły dzisiejsze gry AAA.
@outdust: jako pierwszy dodał fabułę do gry fps, wcześniej były najwyżej plansze tekstowe między poziomami, które w sumie sprowadzały się do
"Atakują demony/naziści/potwory/kosmici zabij wszystkich