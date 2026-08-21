Cud na Pacyfiku. Dwóch rybaków odnalezionych żywych po pięciu dniach dryfowania
Dwóch meksykańskich rybaków spędziło pięć dni na otwartym oceanie, dryfując w chłodziarce po tym, jak ich łódź zaginęła.dying_slowly
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Dwóch meksykańskich rybaków spędziło pięć dni na otwartym oceanie, dryfując w chłodziarce po tym, jak ich łódź zaginęła.dying_slowly
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Komentarze (17)
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@Woo-Cash1900: tv pewno stare, szkoda było wyrzucić to schowali - a kibelek - czyt. wiadro.
@pro_meth: Nie widzę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wiekami wiedzy, doświadczeń, wiedzy o metrologii, procedurach i technologii a faktem, że tym dwóm gościom udało się przetrwać
@roman-jarzyna: Nie pomijam, wspomniałem też o ich determinacji. Nie widzę tu żadnego cudu, ludzie nie raz przeżywali nawet tygodnie na szalupach czy tratwach. Ci dwaj wykazali się pomysłowością, inteligencją, wola przetrwania, odpornością dzięki którym żyją. Nazywanie tego cudem odbiera im i marynarzom zasługę, a przypisuje ją jakimś nadprzyrodzonym siłom.
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