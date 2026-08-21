Tak kurła cud. Wieki budowania wiedzy i zbierania doświadczeń dotyczących morza i meteorologii, tworzenia procedur, budowania technologii, szkolenia ludzi, masa pieniędzy i wysiłku marynarzy i niesamowita determinacja tych rybaków, a taka tępa pismaczka napisze "cud", a drugi tępy czytelnik niewiele myśląc, albo nawet nie czytając artykułu łyknie tą mistykę.