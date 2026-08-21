No jak się kupuje g---o to jest g---o. I tyle. Jak ktoś chce dobrze, to musi zapłacić. Ja kupuję te pompy ruskie po 80 zł sztuka. Jak się zapcha lub padnie to kupuję drugą i tyle, nie wymieniam membrany. Czasem się spali, czasem pęknie trzpień. Trudno. Bez nadzoru nie używam, przewody akurat są OK (cienkie, ale nie za cienkie, nic się nie zapali przy tej mocy).