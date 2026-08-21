UOKiK: 8 z 15 pomp do wody z wadami, dwie z ryzykiem pożaru
Inspekcja Handlowa zakwestionowała ponad połowę skontrolowanych modeli. W pięciu wykryto wady konstrukcyjne, a w dwóch zbyt mały przekrój przewodu stwarzał ryzyko pożaru. W sześciu sprawach urząd rozważy postępowania administracyjne.Palinek
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Komentarze (44)
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jula pro na internecie to samo
jak im udowodnisz to dostajesz bon, przekłamane waty wszędzie
Z bateriami jest tyle łatwiej, że jesteś w stanie policzyć, że np. 18650 li ion fizycznie nie wciśnie więcej niż 3600 mAh, a na Allegro 5000, 7000 9999, w dodatku za ułamek ceny markowych. Tak czy siak - fejk jest oczywisty bez żadnej potrzeby weryfikacji czegokolwiek. I nic.
@Chris_Karczynski: A wystarczyło sprawdzić. Tu masz listę tych modeli wprost z UOKIK. Lista wadliwych modeli
Prezesa UOKiK powołał PiS w 2020. Co więc sugerujesz? ( ͡° ͜ʖ ͡°) BTW Nie da się go usunąć z stanowiska bez złamania prawa, jak przy Krajowej Radzie Sądownictwa,
Pompa nie jest zła, daje dobre ciśnienie, już mam trzecią, ale:
-śruby rdzewieją (zwykłą stal) i w końcu pękają.
-faktycznie za mały przepływ, jedna z pomp po prostu pękła na obudowie po koło roku działania.
Za 120 zł... można kupować co rok.
@haohao: Każda z nich to chińczyk.
Z tego co wyszło to żeby pompa realnie była długowieczna to ok 2000 trzeba dać, wtedy materiał masz wytrzymały na wszystko, rdza, brudna woda, temperatury, cykle pracy. Ogółem "lepsze" zaczynają się od ok 800, ale już nie jest idealnie. Reszta to nieważne czy 200, 300 czy 500 - wszystko na jedno kopyto. Sezon się nie skończy, a już
Kiedyś mialem afere ze z mojej winy (urzadzenie ze 150W) zapalila się kotlownia, było podłączone właśnie przez przedłużacz. Fuks że ktoś byl w domu i skonczylo na szybkim ogarnięciu tematu przez straż pożarna.
Fejsbuki, internety, darcie ryja. Gacie pełne
Zacząłem drążyć fotki i wpadł mi w oko inny kabel plus jakies stopione g---o. Finalnie przyznali sie ze mieli w tym czasie połączony boiler. A to już
¯\(ツ)/¯
@dict: za odpowiednią cenę. Wiem co kupuję. Jakbym chciał produktu spełniającego normy to kupiłbym produkt spełniający normy, a tak kupuję tanie g---o i cieszę się, że mam wybór.