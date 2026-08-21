Rafał Brzoska rusza z nową inicjatywą. Chce kar za pseudoreklamy
Rafał Brzoska, twórca InPostu, chce by platforma społecznościowa lub inna firma zarabiająca na pseudoreklamach płaciła kare 150%DziendobryMireczku
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Rafał Brzoska, twórca InPostu, chce by platforma społecznościowa lub inna firma zarabiająca na pseudoreklamach płaciła kare 150%DziendobryMireczku
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (76)
najlepsze
Bo widzisz...
Problem nie w tym że Brzoska chce sprawiedliwości.
Problem w tym że chce jej od Żydów.
bo to by zrobiło smutno slow marketowi i korporacjom
Przydażyło mi się, że babcia zadzwoniła o 3 w nocy, że potrzebuje pomocy bo Nawrocki na facebooku ogłasza "Polski Narodowy program inwestycyjny" który daje zwrot 3000% czy jakaś inna chorą wartość. Potrzebowała pomocy z "wpłatą zaliczki" na jakieś konto scammera. Ofc jak odmówiłem to mnie jeszcze zwyzywała, że nie może na mnie liczyć xD
To co się o--------a na tym chorym portalu
d------lzgubiłeś literki ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Antiliv: alez zapachnialo kapitalizmem i wolnym rynkiem :D
Popieram w 100%, petycja podpisana.
@SmugglerFan: aplikacją możesz otwierać paczkomat bez dotykania
przeciez reklama to filar kapitalizmu, a troche podkolorowac to nie grzech ( ͡º ͜ʖ͡º)