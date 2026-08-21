Jak Brzoska jest typowym kombinatorem tak tutaj ma 100% racji.



Przydażyło mi się, że babcia zadzwoniła o 3 w nocy, że potrzebuje pomocy bo Nawrocki na facebooku ogłasza "Polski Narodowy program inwestycyjny" który daje zwrot 3000% czy jakaś inna chorą wartość. Potrzebowała pomocy z "wpłatą zaliczki" na jakieś konto scammera. Ofc jak odmówiłem to mnie jeszcze zwyzywała, że nie może na mnie liczyć xD



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