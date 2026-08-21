"Zdążyła powiadomić adwokata. Ale funkcjonariusze nie pozwolili jej z nim porozmawiać.",

"Potem na rozprawie sędzia zaczęła rzucać paragrafami i pytać, czy się przyznaję. Ale nie wiedziałam, o co chodzi. Powiedziałam, że przyznaję się do posiadania tych F3, ale zaznaczałam, że

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Dziwna sprawa, mam niestety wrażenie, że onet nie mówi nam wszystkiego i jednak coś jest na rzeczy - sporo jest tam podejrzanych zwrotów i wyrażeń, po których zapala mi się w głowie czerwona lampka: