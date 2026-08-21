Nie ważne kto będzie rządził, telewizja publiczna jest do zaorania. Politycy partii rządzacej zawsze będą jej wykorzystywać, aby manipulować społeczeństwem i zdobyć ich poparcie. W telewizji publicznej nie powinno być miejsca na reklamowanie niebezpiecznych zachowań, którą mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Zresztą telewizja publiczna powinna pokazywać każdą stronę polityczną, aby obywatel zdecydował na kogo chce głosować, a tak naprawdę głównie pokazują polityków koalicji rządzącej(w tym KO). Więc przekaz w TVP przez to Pokaż całość