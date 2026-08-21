Podczas gdy policja walczy z nastolatkami na motorowerach, TVP promuje to jako..
fajną pasję dla dzieci. W Pytaniu na śniadanie na antenie TVP 2 pojawił się wywiad z 11-latkiem, którego pasją jest jazda na jednym kole na motocyklu. W tym samym czasie policja regularnie informuje o tym, że takie zachowania są nielegalne i stanowią zagrożenie w ruchu drogowym.Tired_
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Komentarze (35)
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Dlatego w p---u powinni to zaorać.
Telewizja śniadaniowa. Produkt robiony przez debili dla debili.
Swoją drogą, jak ktoś myśli, że z tymi drogami żartuję, otóż nie. Już coś takiego ze strony lewactwa kiedyś padło.
dorwać się rodzicom do d--y