200 TYS. ZŁ ZA BEŁKOT Z AI? KURIOZALNY RAPORT MINISTERSTWA O POLAKACH
Barbara Mróz-Gorgoń, nowa wiceminister odpowiedzialna za promocję Polski, stworzyła raport o Polakach. I roi się w nim od kuriozalnych błędów typowych dla halucynacji modeli AI. Nie zgadzają się przypisy, w losowych miejscach pojawiają się nieistniejące słowa. A Katowice znajdują się na północy Polsjatylkopatrze2
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Komentarze (15)
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Dlaczego w ogóle państwo miałoby wydawać pieniądze na coś takiego?
Jeżeli ktoś myśli ze w prompcie wrzuci "napisz mi raport" i pora na CSa to sie zdziwi jak pani profesor.
Zeby to wyszlo z ai to trzeba mu podać konkrety, generować malymi porcajmi, trzymać konkrety i kontekst między promptami, na koniec zrobić recenzje i jeszcze samemu przeczytać.
A tu jak w jednym miescu mamy mowę o 3 miastach a w innym o 9 to
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