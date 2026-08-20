I to jest problem. Z wielkiej łaski pańskiej proponują podniesienie etatowcom o 10k progu podatkowego, przepraszam nie podnieść tylko zwaloryzować i to o wiele za mało niż wynika ze skumulowanej inflacji ale wydawać na głupoty to pierwsi...

Dlaczego w ogóle państwo miałoby wydawać pieniądze na coś takiego?