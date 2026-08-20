Asystentka społeczna ministra Siemoniaka wzięła pieniądze dla powodzian
Asystentka Tomasza Siemoniaka i działaczka KO zapewnia, że pieniądze jej się należały.Gabaryt
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Asystentka Tomasza Siemoniaka i działaczka KO zapewnia, że pieniądze jej się należały.Gabaryt
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Komentarze (11)
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@mkorsov: tak samo jak kredyt z kpo majacy na celu "odbudowę potencjału rozwojowego polskiej gospodarki oraz wzmocnienie odporności kraju na kryzysy".
Jak to kiedyś powiedziala jedna baba:" im się te pieniądze po prostu nalezaly".