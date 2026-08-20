To jest ogólny problem zgnilizny sfer przy władzy. Nie ważne z której grupy partyjnej ci ludzie pochodzą, mają tylko jeden cel, nakraść ze wspólnej kasy jak najwięcej. Administracja jest przerośnięta i z jej dalszego powiększania obywatele nie odnoszą żadnej korzyści. Koszty utrzymania pensji, działalności tego całego patafiaństwa to tylko część strat jakie ponosimy, Gorsze jest to ile ci ludzie jeszcze zmarnują i nakradną, ile finalnie nam na komplikują życia. Na koniec są Pokaż całość