Warszawa: Pijany lekarz przyjmował pacjentów
Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w przychodni na warszawskiej Ochocie - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.Kolekcjoner_dusz
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Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w przychodni na warszawskiej Ochocie - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (42)
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@lesnywladek:
Mózgi byś przeszczepił a dalej nic by się nie zmieniło.
Dalej by głosowali na POPiS.
Pułtusk (lipiec 2026): Lekarka z Szpitala Powiatowego Gajda-Med pełniła dyżur w punkcie nocnej pomocy lekarskiej, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, i przyjęła 23 pacjentów. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo z powodu braku znamion czynu zabłoniętego (brak skutku w postaci narażenia na utratę życia/zdrowia).
Jak jesteś zwykłym robolem - to samo myślenie o tym rodzi skutki prawne
Przecież jak chłop udowodni, że był wtedy w 3 szpitalach na raz, to wychodzi poniżej 0.5 promila.
W większości krajów można przy takim upojeniu jeździć samochodem, a co to dla takiego konowała przyjmować pospólstwo ¯\(ツ)/¯
Jeśli w tym czasie jednak obsługiwał salonik VIP czy kogoś z rządzących lub ich rodziny to wtedy będzie inna gadka.