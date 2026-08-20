Jezu, ale przyjmował, co wy się czepiacie, chociaż był na dyżurze, wiecie jaki to stres i upokorzenie, siedzieć na dyżurze i przyjmować pacjentów, wiedząc, że twoi koledzy walą w ch, siedzą na 3 dyżurach na raz, a w tym czasie przyjmują w prywatnej praktyce, gdzie za kasę bez paragonu dają skierowania na badania NFZ? Ja mu się nie dziwię, pewnie zarabia marne 40k/msc cała rodzina się z niego śmieje i musi odreagować.