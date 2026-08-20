Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Strasznie dużo ukrainek i ukraincow. scimotear scimotear z gazetakrakowska.pl dodany: 12 godz. i 8 min temu # banderyzm# bandera# upa# ukraincy 24 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (24)
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@lysy_orangutan: Bo to my jesteśmy Zachodem
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@PrezydentUSA: samozwańczym, bo 'Zachód' uważa nas za zadupie i zasób do drenażu
@whitepussy: a nie? Ogólnokrajowe statystyki mówią coś zupełnie innego.
https://demagog.org.pl/wypowiedzi/kto-popelnia-wiecej-przestepstw-wyjasniamy-przestepczosc-ukraincow/
Jedyna problematyczna mniejszością narodowa są gruzini którzy popełniają średnio więcej przestępstw niż polacy.
Obie partie nie powstrzymaly niekontrolowaną inwazję, przepraszam imigrację.
Nie trzeba teraz przez zieloną granicę, robi się to oficjalnie przy pomocy agencji, często zatrudniających, lub posiadanych przez innych imigrantów.
Ale może lepiej opublikuję listę debili tagujących zdjęcia poszukiwanych “#upa” i “#bandera”, strasznie dużo @scimotear:
scimotear
Żartowałem. Wiadomo że będzie siedział cicho.