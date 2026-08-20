Problem jest trochę bardziej złożony niż to wykopki zaprezentowały w komentarzach.



Od kilku-kilkunastu lat był problem ze znalezieniem chętnych Polaków do prac polowych bo to dość żmudna praca i nie oszukujmy się, przeciętnie płatna. Wygodniej można zarobić pracując pod dachem w jakichś magazynach Pepco w których można dodatkowo ciąć w c---a pół zmiany. Od lat profil ludzi którzy się przewijali to głównie emeryci albo patologia która z różnych powodów się nie utrzymała Pokaż całość