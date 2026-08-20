Polska wieś już nie jest polska i biała. Jak przedsiębiorcy podmieniają ludność
Wywiad z Jakubem Dymkiem opisuje rewolucję na polskiej wsi. Przez wyludnienie i starzenie się społeczeństwa polscy przedsiębiorcy masowo sprowadzają tanią siłę roboczą z Azji i Ameryki Południowej. W małych miasteczkach jak Mszczonów czy Mikstat imigranci stanowią już ogromny odsetek mieszkańców.WroTaMar
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Komentarze (129)
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Polska jest na poziomie każdego zachodniego społeczeństwa….. są prace których Polacy po prostu nie wezmą.
20 lat temu Polacy jeździli na zmywak i do zakładów mięsnych do pracy do Uk, Francji i Niemiec, ponieważ o zgrozo lokalsi nie chcieli tam pracować.
Praca niewykwalifikowana jest pracą niewykwalifikowaną , i tyle. Od zawsze wykonują ja migranci w społeczeństwach/ gospodarkach rozwiniętych.
Ja rozumiem, że dla sporej części społeczeństwa w Polsce to jest szok.
@guilmonn: Zatrudnianie imigrantów z Bangladeszu za połowę stawki nie polepszy sytuacji, tylko ją utrwali. Można zapewnić lepsze warunki, lepsze płace, większą automatyzację, a jak nie to zamknąć zakłąd.
No bo wiecie - niewdzięczni, no i Wołyń.
A tak to najwyżej habibi zrobi kupę na chodniku :-) Śmiechu będzie co nie miara :-)
No, muzułmanie masowo robią kupy na chodniku xd
Od kilku-kilkunastu lat był problem ze znalezieniem chętnych Polaków do prac polowych bo to dość żmudna praca i nie oszukujmy się, przeciętnie płatna. Wygodniej można zarobić pracując pod dachem w jakichś magazynach Pepco w których można dodatkowo ciąć w c---a pół zmiany. Od lat profil ludzi którzy się przewijali to głównie emeryci albo patologia która z różnych powodów się nie utrzymała
Ale przypominam sobie, że wszędzie we wsiach i małych miastkach są Januszexy, które latami zatrudniały na najniższą krajową i mieli w------e na
@Demigorgona: Masz złe dane. Najniższa krajowa to koszt 6 tys. dla pracodawcy. 5000 na rękę dla pracownika, to 8500 dla pracodawcy.
https://www.fakt.pl/pieniadze/szczyt-hipokryzji-taki-biznes-robi-wazny-dzialacz-konfederacji/p6xqgh2
Mentzen był za ściąganiem Ukraińców do pracy:
https://www.donald.pl/artykuly/xr73xRy4/morawiecki-smieszkuje-z-mentzena-ze-taki-przeciwnik-ukrainizacji-a-sam-pomagal-sprowadzac-ukraincow-do-polski
@Aster1981: i to się nie zmieni, bo oferowanym stawkom koszty życia już dawno odjechały
Janusz ma na zadupiu fabrykę, w domu 7 obrazków JP2 na ścianie, "Solidarność" i do kościóła chodzi i zawsze w pierwszej ławce ale Polakowi nie da zarobić nic poza minimalną, bo przecież drogie życie do tanich nie należy, a wakajki 6 razy w roku mu się należą.
Ściąga więc stado Kolumbijczyków którym płaci równowartość minimalnej i Pan Kolumbijczyk się jeszcze cieszy i skosi Januszowi trawnik