UOKIK to jest jedna wielka mistyfikacja, oni jedyne co potrafią to odpisać pismem, że się takimi rzeczami nie zajmują i aby iść prywatnie na drogę sądową. Faktem jest, że UOKIK nic kompletnie nie zrobił z rynkiem pelletu, jest to nieudaczna instytucja, która w pierwszej kolejności powinna być poddana procedurze sprawdzającej jej poczynienia.



Pellet na Białorusi za tonę kosztuje 290 BYR to jest ponad 350 PLN za tonę. O czym my tu rozmawiamy. Pokaż całość