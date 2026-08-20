Pellet kosztuje do 2,6 tys. zł za tonę. Resort zawiadamia UOKiK
Ceny nie spadły po sezonie grzewczym, a z kotłów na pellet korzysta blisko 450 tys. gospodarstw. Ministerstwo Energii chce sprawdzenia letnich podwyżek; podczas lutowej analizy UOKiK nie znalazł zmowy cenowej.Palinek
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Komentarze (48)
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Warto też zwrócić uwagę, że ma on ok. 63% kaloryczności węgla, a więc węgiel musiałby kosztować ok. 4100zł/t, aby być mniej opłacalnym. Polecam dalej robić to, co podpowiadają obywatelom nasze umiłowane rządy, na tym zawsze się bardzo dobrze wyjdzie...
@KarmazynowyAstrofizyk: Warto też zwrócić uwagę na to, że owies kosztuje z 4 razy mniej przy niewiele mniejszej kaloryczności.
@oOobywatel: Alternatywą dla drewna w takim piecu jest węgiel. Pali go aż miło.
Pellet na Białorusi za tonę kosztuje 290 BYR to jest ponad 350 PLN za tonę. O czym my tu rozmawiamy.
Przy 2600zl za tone to wychodzi 2x drozej od pompy ciepla.
2600zl za tone, to nawet pompa ciepla najgorsza, puszczona na grzejniki ma lepsza sprawnosc xD
2600zl za tone to okolo 65groszu za kWh. Czyli prawie tyle co prad w 2 taryfie.
@PanZuo:
A Ty nie bierzesz pod uwagę tego, że patrzy się w ujęciu rocznym, a nie że jak kilka tygodni p------------o mrozem poniżej -25*C to akurat za styczeń poszło (u mnie, w stuletniej chałupie ocieplonej tylko 10 cm styropianu) 1500 zł za prąd do pompy. W pozostałe miesiące
na pewno nie po to by szerzyć wśród Polaków propagandę jaką zamawiał ten zagraniczny rząd
prawda?
z jakiegoś powodu USA chciało łożyć kasę na tych matołów