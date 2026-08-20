Wygenerowali raport przez AI? W sieci lawina komentarzy
Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 200 tys. zł na raport o marce Polska. W środku m.in "Katowice na północy", pięcioro polskich noblistów zamiast siedmiorga.Bobito
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Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 200 tys. zł na raport o marce Polska. W środku m.in "Katowice na północy", pięcioro polskich noblistów zamiast siedmiorga.Bobito
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Komentarze (29)
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Plus te tatuaże...
Nie ma pieniędzy na LECZENIE, a wy marnujecie pieniądze na marketing i raporty, które nic nie wnoszą i są nikomu potrzebne?!?!
PA-TO-LO-GIA
Jak inaczej rozdasz sobie 200k? Trzeba wpisac cos co brzmi dumnie a da sie zrobic za darmo
@DennisBryson: Mordo, powiedz gdzie chodziłeś do szkoły, a pojadę i cię pomszczę. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Kruwa, nie mamy prawie na samą obsługę długu, a oni bawią się jakby nie było jutra... JPRD (╯°□°）╯︵ ┻━┻