Windows 11 porównany z darmowym Linuksem na komputerze za 46 tys USD
Najnowsze testy wydajności pokazują, że w wielu wymagających zadaniach dystrybucje Linuksa potrafią zostawić system Micrsoftu w tyle. Szczególnie dobrze wypadł CachyOS, który w zestawieniu kilku systemów operacyjnych osiągnął najlepszy wynik zbiorczy.ochucki
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Komentarze (51)
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W większości/niemal wszystkich. Wszędzie gdzie decyduje wydajność w stosunku do ceny linux już dawno zdominował rynek... tylko na dekstopach siłą rozpędu i kilku starych monopoli jeszcze walczy o to co mu się należy jak psu zupa ;)
@3mortis: Generalnie od jakiegoś czasu problem znikną bo Flatpak zresztą jak instaluje grę z gog'a na linuxie instalatorem .sh nie ma problemów, steam też ma wszystko ograrnięte do klikania i na wielu dystrybucjach jest domyślnie zainstalowany w tym pod gry windowsowe... Linux jako system już nie utrudnia wydawania gier z powodu mnogości dystrybucji... dawno temu i nieprawda ;)
A to że niektórzy producenci softu
ale to nie obchodzi np gracza czy fana adobe, skoro skutej jest taki sam, czesc nie zadziala tak prosto jak na windowsie. A tych ludzi nie interesuje poswiecanie swojego hobby w imie obcowania z linuxem, nie chca sie zastanawiac czy nowa gra wyjdzie na steama, epica, ea, game passa, z denuvo, anti cheatem czy innym dziwem a
Zaraz się znajdą komentarze że przecież możesz to samo zrobić w vi, pythonie perlu a może nawet w emacsie, ale nie na tym polega praca księgowego aby programował
Chaos:
Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, openSUSE, SUSE Linux Enterprise, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Rocky Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, Amazon Linux, Kali Linux, Parrot OS, Tails, Qubes OS, Gentoo, Slackware, Alpine Linux, Void Linux, NixOS, Solus, MX Linux,
Komentarz usunięty przez autora
To teraz sprawdźmy na aplikacjach od Adobe, Corela, Solidworksa, 3D Studio, a nie... czekaj ( ͡°( ͡
Tylko jeśli twój czas nie ma znaczenia
Ok, dzięki LLM nie trzeba już pytać bufonów na forach o rozwiązanie, bo AI potrafi je w większości przypadków podać, się kiedyś to była udręka. Ale nadal loteria co będzie działać, a co nie.
@Matkasiedziztylu: dzięki tym bufonom na forach, dziś AI może odpowiadać na te pytania. Gdy zabraknie pytań i odpowiedzi na forach, to wtedy AI nie będzie miało skąd zasysać wiedzy.