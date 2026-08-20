Bo to nie linux nie obsługuje adobe... to adobe nie obsługuje linuxa!

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ale to nie obchodzi np gracza czy fana adobe, skoro skutej jest taki sam, czesc nie zadziala tak prosto jak na windowsie. A tych ludzi nie interesuje poswiecanie swojego hobby w imie obcowania z linuxem, nie chca sie zastanawiac czy nowa gra wyjdzie na steama, epica, ea, game passa, z denuvo, anti cheatem czy innym dziwem a