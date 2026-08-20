Rząd wysyłał pismo do Mety, mają siedem dni na odpowiedź w sprawie Brzoski
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski żąda od Mety szczegółowych danych o oszukańczych reklamach w Polsce i wyjaśnień, co firma zrobiła w sprawie fałszywych ogłoszeń z wizerunkiem Rafała Brzoski. Wirtualna Polska dotarła do treści pisma. "Nie ma i nie będzie zgody na sytuację, w którElementalX7
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Komentarze (38)
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Przyjdzie ambasada usa i powie odblokujcie, i snusiarz odblokuje XD
Jeszcze facebook odpowiedział że to przez Nawrockiego nie mogą moderować a pożyteczni idioci to powielają XD
Przypomnę tylko: https://cert.pl/posts/2025/03/ewaluacja-oczekiwan-wobec-meta/
tl;dr mogą sobie wysyłać pisma do mety, oni to mają w dupie bo wiedzą że nikt im nic nie zrobi
Używanie aparatu państwa w obronie wątpliwej reputacji jakiegoś kasiastego janusza biznesu.
O to to, właśnie. Dlaczego rząd działa w imieniu biznesmena? Czy ja również mogę liczyć na interwencję ministra w mojej prywatnej sprawie.
Widzę że nasi rządzący bardzo szybko uczą się od Trumpa.
@ukradlem_ksiezyc: nie jest prywatną sprawą, gdy pejsaty portal zezwala na scamowanie obywateli i zarabia na tym. Wizerunek brzoski, Lewandowskiego czy innego celebryty to druga kwestia .