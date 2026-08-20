Jeden z trzech klipów promujących Polskę, których koszt wyniósł 7,500,000 PLN
Katastrofalnie nakręcony spot, za ~2,500,000 PLN, z użyciem AI (posłuchajcie sobie głosu Roberta na końcu)Przegrywex
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Katastrofalnie nakręcony spot, za ~2,500,000 PLN, z użyciem AI (posłuchajcie sobie głosu Roberta na końcu)Przegrywex
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Komentarze (73)
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PO CO?
Do tego kosz zrobienia tego to 250.000zł a nie 2.500.000zł...
PATOLOGIA
@jessroncen: Sam sobie wybrałeś taką pracę, nikt Ci nie każe.
Jak dla mnie to jest oczywisty skok na kasę, takie g---o na Seedance 2.5 można nakręcić za parę tysięcy złotych. Kłopot pojawia się kiedy próbujesz komuś wystawić fakturę za 7,5 miliona.
@JanPustostan: Tam nawet miasta nie widac. Wiekszosc czasu widac jakies postacie :)))
To ma zachęcać gniadych i im podobnych do osiedlania się tu. XD
Nie można było tam dać jakieś Świątek albo innej naukowczyni? Noblistka literacka Tokarczuk ulubienica uśmiechniętych się nie załapała?
Nawet nie musiał ośmieszać naszej drużyny narodowej.
W tym kraju najuczciwszy jest mirek na uop jebiący w kołchozie oddający 60% państwu