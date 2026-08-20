I gdzie oni za te 7,5 bańki Polskę tak promują? Kto i po co miałby to oglądać?

Jak dla mnie to jest oczywisty skok na kasę, takie g---o na Seedance 2.5 można nakręcić za parę tysięcy złotych. Kłopot pojawia się kiedy próbujesz komuś wystawić fakturę za 7,5 miliona.