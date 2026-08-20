No mega ciekawe, natomiast chyba bym się nie ekscytował za bardzo "spiskowym" aspektem :D Takich "radarów" jest sporo. Np świetnie używa się światłowodów i ich systemów detekcji ruchu/naruszenia (DAS oparte na rozpraszaniu Rayleigha ) jako wielkoskalowych "radarów" śledzących ruch wszystkiego w promieniu dziesiątek/setek km :D Czy ktoś to projektował z założeniem, że będzie używane do nadzoru czegokolwiek? Oczywiście nie. Czy zostanie to w tym celu wykorzystane jak się da? Oczywiście tak :D