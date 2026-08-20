Czy Starlink to ukryty radar wojskowy? Techniczna analiza potencjału SAR
Niezwykle ciekawe spojrzenie na to, czym naprawdę są lub mogą być Starlinki. Autor przeprowadza dokładną analizę techniczną, wyjaśniając, jak konstelacja Muska może działać jako gigantyczny radar SAR. Potencjalnie umożliwia to obrazowanie Ziemi i śledzenie ruchu w czasie rzeczywistym.mirekwirek
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Komentarze (48)
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A teorie spiskowe są teoriami tak długo, aż się okaże, że są prawdziwe.
To jest przeskok jak po wprowadzeniu satelitów obserwacyjnych. Przed nimi można było ukryć swoje zasoby bo samoloty przeciwnika można
@kwanty: Się zdziwisz. Obecnie na orbicie znajduje się około 11 tysięcy działających satelitów Starlink. FCC zatwierdziła dotąd rozbudowę sieci do 19,4 tysiąca jednostek, a docelowe plany SpaceX złożone w międzynarodowych urzędach sięgają aż 42 tysięcy satelitów. Jeeesssst skaaaalaaa.
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