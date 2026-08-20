Obecnie w niczyim interesie nie jest, aby leczenie było tanie. Ten kto kupuje tę usługę, to nie zarabia na tym, ma w------e (Państwo). Jakby tę samą usługę kupowały korporacje, które mają zysk gdy tanio kupują usługi lekarzy, to lekarze by szybko spokornieli. Tak jak z ubezpieczeniami OC/AC. Mubi.pl nie powstało z powietrza, tylko po coś.