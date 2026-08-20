Gdyby NFZ sprzedawał kanapki czyli jak działają wyceny świadczeń medycznych
Jak działają wyceny świadczeń? Przypowieść o kanapkach w Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zdaniem lekarzy system wycen to główny powód ich absurdalnie wysokich zarobków i oni nic nie mogą z tym zrobić. Czy tak jest naprawdę, czy jest to skrupulatnie zaprojektowany system? Oceń samzarobkilekarzy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
jest to skrupulatnie zaprojektowany system
@zarobkilekarzy witam z powrotem i trzymam kciuki za powodzenie misji