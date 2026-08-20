Kupili 15-latkowi motorower, którym nie mógł legalnie jeździć. Rodzice z mandate
W środę (19 sierpnia) po południu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie w czasie patrolu ulicami Dywit zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem elektrycznym...olsztyn_com_pl
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Komentarze (24)
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Tabuny ludzi używa pojazdów nie płacąc żadnych ubezpieczeń.
A koszty wypadków z ich udziałem obciążają te firmy....
Jeszcze trochę za mało tych brokółowych łbów się pozabijało na tych p--------h. Trochę krwi spłynie po ulicach i wtedy zmiany w przepisach ruszą z kopyta.
Mała kara będzie, bo pierwszy raz tym jechał po drodze publicznej :)
@misiozaur: bo nie mają bieżni do pomiaru prędkości. Kurierzy, przynajmniej w wawie, zazwyczaj jeżdżą na czymś co przypomina rowery ze wspomaganiem elektrycznym, a tam dużo trudniej udowodnić komuś że to nielegalne
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