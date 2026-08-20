w 1923 roku, w swojej Teorii konsumpcji , Hazel Kyrk przewidziała narodziny społeczeństwa konsumpcyjneg

Ta przewidziała XD uwaga, przewiduję ze dzisiaj padał deszcz a dolar osłabł xd.Może gdyby to były lata 20 XVIIIw albo najpóźniej XIX to byłoby to coś odkrywczego.Po rewolucji przemysłowej i pierwszej wojnie światowej to już nie trzeba było niczego przewidywać bo stany zjednoczone były w samym środku boomu zakończonego dopiero przez wielki kryzys pod koniec dekady.