Ekonomistka, która przeszło sto lat temu przewidziała nadejście konsumpcjonizmu
Już w 1923 roku, w swojej Teorii konsumpcji , Hazel Kyrk przewidziała narodziny społeczeństwa konsumpcyjnego starając się przeanalizować powody, dla których amerykańskie gospodarstwa domowe kupują dobra i usługi.Darth_Sicario
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Komentarze (49)
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https://www.youtube.com/watch?v=f8CC_4OiZWs
I polecam poczytać czemu ludzie kupują marki luksusowe.
Słowo klucz - domach kawalerów - mężczyźni którzy nie próbuje imponować kobietom swoim stanem ekonomicznym konsumuję naprawdę mało. Myślisz, że czemu korporacje tak bardzo stawiają na kobiety?
I wszystko napisane w takim tonie jakby setki męskich naukowców i ich osiągnięcia można by w kiblu spuścić, bo, uwaga - to przecie KOBIETA odkryła tu coś nowego, a nie samiec!
Na pohybel tym wszystkim męskim szowinistycznym świniom! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może gdyby to były lata 20 XVIIIw albo najpóźniej XIX to byłoby to coś odkrywczego.
Po rewolucji przemysłowej i pierwszej wojnie światowej to już nie trzeba było niczego przewidywać bo stany zjednoczone były w samym środku boomu zakończonego dopiero przez wielki kryzys pod koniec dekady.
@ChaoticNeutralGodd: ...tylko połowy ludzkości (╯°□°）╯︵ ┻━┻