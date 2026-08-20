Ministrowie złapani na gotowcach. Czyżby bronili prezesów spółdzielni...?
Rząd nie ma dobrego czasu. Afera z udziałem polityków partii rządzących tłumi inny skandal. Tych wydaje się nie być końca. Tym razem chodzi o projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczący spółdzielni mieszkaniowych. Poprawki do dokumentu nie napisali parlamentarzyściFXMAG
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Komentarze (22)
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@Marro: najwyższą władzą każdej spółdzielni jest walne zgromadzenie członków. To ono wybiera prezesa, nie odwrotnie. Może też go odwołać, jeśli ten nie spełnia oczekiwań. No ale trzeba raz w roku ruszyć cztery litery, poświęcić parę godzin i pofatygować się na zebranie.
Że się nie da? Prezes będzie się bronił? Oczywiście że się da, oczywiście będzie się bronił. Moja spółdzielnia jest tego najlepszym przykładem. Na jednym zebraniu
U mnie na 120 mieszkań na zebrania wspólnoty przychodzi 15 w porywach do 20 osób. Część właścicieli tylko wynajmuje i ma wszystko gdzieś, bo to wynajmujący finalnie za wszystko płaci. A wynajmujący nic nie może, bo nie jest właścicielem. Zebranie podpisów graniczy z cudem - a mamy zarząd który się angażuje, mieszkają w tym
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