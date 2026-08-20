Nikt spółdzielni z polityków nie ruszał, nie rusza i nie ruszy. To jest państwo w państwie, za którym stoi ogromna kasa dla lokalnych "samorządów", firm i firemek obsługujących, nic już nie mówiąc o mieszkaniach dla konkretnych ludzi na konkretnych stanowiskach za konkretne czyny. Tutaj jedynym wyjściem było by zaoranie całości jako bytu i nakaz utworzenia wspólnot składających się z jednego budynku na zasadach umów cywilnoprawnych z 21 wieku, bo tym momencie spółdzielnie Pokaż całość