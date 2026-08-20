Ostatnio naszła mnie ochota na Batmana. Akurat tą część którą chciałem ograć bardzo nie chciała się uruchomić na win10. Ale to kuwra bardzo, bo walczyłem z tym calutki dzień bez sukcesów. Zainstalowałem na dodatkowym dysku bazzite z nakładką steam. Już w tym miejscu byłem mocno zaskoczony jak ten system się obsługuje, ostatnie podejście do Linuxa robiłem jakieś 15 lat temu i było to jednak brodzenie w bagnie. Pobrałem grę, i cyk normalnie Pokaż całość