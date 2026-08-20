Linux 7.3 może mocno przyspieszyć gry na słabszych PC
Linux znów szykuje poprawki, które mogą zainteresować graczy. Pierwsze testy pokazują, że na starszym i energooszczędnym sprzęcie mogą one przynieść zaskakująco duży wzrost płynności w grach.ochucki
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Komentarze (65)
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@KRogala2512: Moja Babcia od prawie dekady jedzie na debianie stable... nawet nie bardzo wnika co to jest ten linux skoro wszystko po prostu działa bez problemów
@Thiocomaster: Zwyczajnie się nie znasz i cytujesz benchmarki zrobione pod tezę. Sam używam SteamOS, a Linuksa jeszcze w czasach gdy Ubuntu rozdawali na płytach.
Nie przesiadłem się na Linuxa na stałe, bo mam kartę NVidii i czasem gram w bardziej wymagające tytuł niż Asassyn z 2009 roku. To pierwszy powód. A drugi powód to aplikacja obsługująca trenażer. Nie mam czasu na szukanie sposobu odpalenia jej pod Linuxem.
A Windows? A to była taka gra?
Linux ze swoją upierdliwością jak wyjdzie poza 10% użytkowników to będzie można ogłosić przełom
Ale obecnie w szkołach już
@LegendarnyOdkurzacz: Jak się wliczy zasób tych 250-600PLN nie wydany na windowsa tylko dołożony do nowej/używanej karty AMD... w niskim i średnim sprzętowym segmencie gamingu chyba nie ma już racjonalnej konkurencji [legalnej ;) ] dla Linuxa