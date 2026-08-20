Czyli dziennikarz nie wie ile to miało być (bo nikt dokładnie nie wie), ale już wie, że będzie drożej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Czy taki sam news byłby, że będzie taniej, chociaż nie wiadomo z czym porównywać?



Wybitny ekonomista w kwietniu zwiastował braki paliwa na stacjach