Polska pożyczka z programu SAFE zdrożeje. Wiemy, co stoi za zmianą
Nikt się nie spodziewał, nikt nie ostrzegał, a kto o tym wale mówił, był "ruską onucą". SAFE jeszcze w pełni nie weszło, a już oprocentowanie będzie rosło.roman-swoboda
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Komentarze (87)
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Chyba furiaci nie zauważyli, że właściwie to nie pierwszy raz, bo już raz zdrożała. Przejdźmy do szczegółów:
Nie ma tańszego finansowania, nasze obligacje są sporo droższe.
EURO pożyczone w ramach SAFE będzie stanowiło rezerwy NBP, na pokrycie kontraktów Polska wyemituje złotówki. Polska będzie posiadała cały kapitał pożyczki jako rezerwa, ponadto istnieją instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kursowe.
Kolejna sprawa to nie można rozumieć ryzyka kursowego tego kredytu jak ryzyka kursowego np. frankowiczów. Frankowicze nie
@Neto: od początku na tym to polegało. Tuskoboty będą krzyczeć, że SAFE jest bardzo drogi przez przeciwników euro, że to wina przeciwników euro, a nie tych geniuszy, którzy wzięli tak gigantyczną pożyczkę (przy tym łamiąc konstytucję) w obcej walucie.
@Czerwone_Stringi: Nie, jesteś częśćią napędu rowerowego.
Czy taki sam news byłby, że będzie taniej, chociaż nie wiadomo z czym porównywać?
Wybitny ekonomista w kwietniu zwiastował braki paliwa na stacjach
wtf? Co to za posrane myslenie?
O to ciekawe, nie widziałem żadnego komentarza, który mówił by o mechanizmie finansowania SAFE i spotkałby się z takmi reakcjami. Sam nie raz o tym pisałem wyjaśniając temat i ani razu nikt nie nazwał mnie onucą itp.
Każdy, kto chociaż trochę zainteresował się tematem wie