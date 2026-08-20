Niemal 8 tys. zł za godzinę. Prywatny szpital ujawnia, ile płaci lekarzom
7848 zł za godzinę pracy tyle zarobił jeden z lekarzy, realizując kontrakt z NFZ w prywatnym szpitalu.buont666
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7848 zł za godzinę pracy tyle zarobił jeden z lekarzy, realizując kontrakt z NFZ w prywatnym szpitalu.buont666
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Komentarze (46)
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Szpital prywatny, finansowanie publiczne, czego nie rozumiesz?
@alteron:
Ależ oczywiście że w "imię prawa" każdy może kraść bo wtedy to się nie nazywa złodziejstwo tylko dotacje, dopłaty, kontrakty NFZ.
Jednak rozwiązaniem nie jest "ty też możesz kraść" tylko żeby to złodziejstwo ukrócić, no nie?
Więc te ich wszystkie groźby (niczym groźby mafii) że "wyjadą" czy że "odejdą" to pic na wodę fotomontaż. Takich pieniędzy nikt samemu nie odpuści.
@ukradlem_ksiezyc:
Więc ponawiam prośbę:
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@kristoflampart: no tak, masz np "dni wypizdowia" przyjezdza zenek i kasuje pare set tys zł za koncert z gminnej kasy
@ShelbyCompany: Tak, powiatowej sławy dupolog dr.* Marcin Bździągwa, świadczący swoje usługi takim znanym klinikom jak Szpital Powiatowy w Barczewku w upadłości oraz Niepubliczna Przychodnia Ostatniej Troski w Duposraniewie.
*) tytul urojony