@buont666: ty też możesz założyć szpital i podpisać kontrakt z NFZ jak spełnisz warunki i całą kasę przytulić dla siebie

Ależ oczywiście że w "imię prawa" każdy może kraść bo wtedy to się nie nazywa złodziejstwo tylko dotacje, dopłaty, kontrakty NFZ.Jednak rozwiązaniem nie jest "ty też możesz kraść" tylko żeby to złodziejstwo ukrócić, no nie?