Algorytm nie będzie mógł sam zablokować konta. Polska wdraża dyrektywę platformo
Zawieszenie konta w aplikacji może w jednej chwili odciąć kierowcę, kuriera albo wykonawcę internetowych zleceń od pracy i zarobku. Dyrektywa Unii Europejskiej 2024/2831 wyznacza granicę automatyzacji: decyzję o ograniczeniu, zawieszeniu lub usunięciu konta ma podejmować człowiek.esteve
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Komentarze (19)
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po to żeby uprawniony w Polsce organ miał dostęp wstecz do wszystkich decyzji i kiedy stwierdzi że podmiot prywatny nie daje rady w tym obszarze nałożyć na niego karę (w oparciu o obiektywne, wcześniej zdefiniowane przesłananki).
Bo co z tego że bedzie weryfikacja przez człowieka i drugiego człowieka i trzeciego jak ten człowiek będzie klikał jak małpka że mieć czas pograć w CSa
teraz tylko wystarczy, zeby platformy w ogole przejely sie tym prawem xD