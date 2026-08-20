ile jeszcze musi się wydarzyć, żeby Zarząd Województwa wyciągnął konsekwencje wobec kierownictwa szpitala?

Uwaga, odpowiadam. Musi się zmienić władza na szczeblu wojewódzkim, a wówczas będą wyciągać konsekwencje wobec tych poprzednich, aby zrobić miejsce dla swoich. I tak w kółko. (No chyba że sprytna dyrektor ma powiązania i z obecną władza, i opozycją, ewentualnie haki)