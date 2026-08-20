17 mln zł dla firmy kierowniczki SOR w Częstochowie
17,25 mln zł dla spółki kierowniczki SOR w zadłużonej Parkitce. Kolejna historia, po której wraca pytanie: ile jeszcze musi się wydarzyć, żeby Zarząd Województwa wyciągnął konsekwencje wobec kierownictwa szpitala?stephen-hibl
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Komentarze (17)
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Potrzebny jest korzystny splot wydarzeń typu wybuch supernowej oraz zderzenie komety z meteorem obserwowane na tle zaćmienia Słońca.
To się nigdy nie stanie w tym państwie z kartonu.
lol, przecież nie skażą samych siebie xD
Uwaga, odpowiadam. Musi się zmienić władza na szczeblu wojewódzkim, a wówczas będą wyciągać konsekwencje wobec tych poprzednich, aby zrobić miejsce dla swoich. I tak w kółko. (No chyba że sprytna dyrektor ma powiązania i z obecną władza, i opozycją, ewentualnie haki)
W tym kraju? Gdzie wszystkie stołki są obsadzane "swojakami"?
Marzenia