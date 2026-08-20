Europa już wie, że transformacja energetyczna mocno bije w konkurencyjność przemysłu.

Unia deklaruje wsparcie,

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Niesamowite, jak szybko się zorientowali xD I kto mógł przypuszczać że dowalając podatki i opłaty spadnie konkurencyjność, przecież powinno być inaczej xDDDZawołajcie Wiecha-Chałabałę albo kwanty, to może to jakoś wytłumaczą że nam się wydaje i że eurokołchoz ma rację xDPodpalacz obiecuje że da wsparcie w gaszeniu pożaru xD Może by tak po prostu wycofać te mordercze podatki i