Ulgi dla przemysłu w Polsce będą 80 razy mniejsze niż w Niemczech?
Branże energochłonne ostrzegają, że wysokie ceny energii i opłaty sieciowe podkopują konkurencyjność polskiego przemysłu. Wskazują, że skala ulg planowanych w Polsce jest nieporównywalnie mniejsza niż w Niemczech i Francji.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (29)
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Choć oczywiście to cena za rezygnację z atomu (spektakularny sabotaż). Ale w PL nawet tego nigdy nie było
Niesamowite, jak szybko się zorientowali xD I kto mógł przypuszczać że dowalając podatki i opłaty spadnie konkurencyjność, przecież powinno być inaczej xDDD
Zawołajcie Wiecha-Chałabałę albo kwanty, to może to jakoś wytłumaczą że nam się wydaje i że eurokołchoz ma rację xD
Podpalacz obiecuje że da wsparcie w gaszeniu pożaru xD Może by tak po prostu wycofać te mordercze podatki i
Polacy z FAS potrzebują jeszcze przynajmniej 30 lat, aby ogarnąć, że transformacja energetyczna UE nie ma ratować misiów polarnych, tylko uniezależnić energetycznie Europę i sprowadzić przemysł na kontynent. Polacy będą krzyczeć ''OZE sroze'' co skończy się tym, że będą kupować zielony prąd od Niemców, bo palenie węglem będzie droższe.
Nikt wam ETS nie zlikwiduje, bo zachodnia Europa w
@Logytaze: jak na razie wychodzi dokładnie na odwrót ( ͡° ͜ʖ ͡°) Cały przemysł w Europie pada z powodu ogromnych kosztów energii, które są tak wysokie właśnie przez ETS i inne podatki. Ale wiadomo, socjaliści zawsze chcą
niezrozumienie tej jednej kwestii powoduje niemozliwosc pojecia jakichkolwiek spraw gospodarczych w prawidlowy sposob
gdy sie troche przeanalizuje jak wyglada poziom rozumowania wsrod Polakow, otrzymujemy niepodwazalny obraz sytuacji: Polacy to ekonomiczni idioci; a dorosli ludzie zawsze dostaja to, na co zasluguja...