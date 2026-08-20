W ogóle najlepsze jest to że na wielu platformach jak np twoje konto zostaje zablokowane ze względów bezpieczeństwa to nie masz jak tego zgłosić. Bo nie udostępniają numerów kontaktowych maili itp. Żadnej formy kontaktu. Gdzieś na tajemnych forach musisz szukać starych maili albo numerów.



Żeby zgłosić probem co musisz zrobić? No oczywiście... ZALOGOWAĆ i tam przejść formularz. Więc tworzysz nowe konto...



Przechodziłem ten absurd z Amazon.