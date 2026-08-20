Dlaczego WhatsApp nie ma Biura Obsługi Klienta
Żadnej wielkiej firmy technologicznej nie obchodzi, że ktoś przejął twoje kontouknot
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Żadnej wielkiej firmy technologicznej nie obchodzi, że ktoś przejął twoje kontouknot
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Żeby zgłosić probem co musisz zrobić? No oczywiście... ZALOGOWAĆ i tam przejść formularz. Więc tworzysz nowe konto...
Przechodziłem ten absurd z Amazon.
Niby nieaktywne ale chciałem się dowiedzieć za co itp. Nie ma nigdzie kontaktu, a jedyna forma to zalogowanie się i przy logowaniu uzupełnienie numeru telefonu xF więc chyba chcieli numer telefonu wyludzic
Przeciez na takim FB ludzie wydaja majatek na reklamy, jak jest bug i kasa przepadnie to gowno mozna zrobic.