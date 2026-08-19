Kraj UE zakazuje noszenia burki i nikabu. Prezydent podpisał ustawę
Portugalia wprowadza ustawę, która zakazuje używania w miejscach publicznych burki i nikabu.lyncz
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Portugalia wprowadza ustawę, która zakazuje używania w miejscach publicznych burki i nikabu.lyncz
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Komentarze (24)
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W Polsce nie ma, w Krakowie jak byłem miesiąc temu to pełno nindż chodzi. Też powinien być zakaz.
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
ustawa o zakazie zakrywania twarzy przez muzułmańskie kobiety nie będzie mieć większego znaczenia dla większości wyznawców islamu zamieszkujących ten kraj — ocenił imam z Lizbony David Munir.
@H100: Dobrze ocenił, większość nie nosi przecież
Jak wam zakażą zaklejania kopert z listami, to też będziecie klaskać, bo przecież uczciwy nie ma nic do ukrycia?
@mocten: nie do wiary. Najlepszy dowód na to jak spaczone jest u nas pojęcie "wolności".
Nieludzka religia która traktuje kobiety gorzej niż psy i która nie uczy mężczyzn panowania nad popędem wskutek czego nakazuje się kobietom pod groźbą kar cielesnych lub więzienia chodzenia całe życie w worku który zasłania całe ciało poza oczami. Ale zakażesz tego rodem ze średniowiecza procederu to od razu jest "zamach na
Jeśli dodać do tego, że na skalę masową morduje swoich rdzennych ludzi i zestawić to z brałniarskimi szurskimi teoriami o podmianie ludności....
uuuuu gaśnicowe czopy znowu oszukane ( ͡° ͜ʖ ͡°)