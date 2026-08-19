Historyk Bill Federer powiedział:



"Do 2030 roku Europa będzie miała muzułmańską większość i bez zastrzeżeń zagłosuje za prawem islamskim. Ludzie zapominają, że Egipt był całkowicie chrześcijański przez sześć wieków. Już nim nie jest. Cała Afryka Północna była całkowicie chrześcijańska przez sześć wieków. Już nią nie jest. Konstantynopol był największym chrześcijańskim miastem na świecie, a przez setki lat największym kościołem chrześcijańskim na świecie była Hagia Sophia. I przekształcili ją w meczet…"