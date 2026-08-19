Kryzys wizerunkowy Coca Coli
Abstrahując od religii, ale jeżeli ktoś ustala jakiś regulamin to powinien realizować go wobec każdej osoby, kultury, wyznania itp itd. Problem w tym że jeżeli ktoś się chce pozbyć katolików, chrześcijan z przestrzeni publicznej to tym sposobem które stosuje coca-cola wzmacnia się Islam.eko-port-karnowski
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Komentarze (105)
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Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. J, 15, 18-27
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Jest to jedna z przesłanek, że Ojciec Jezusa i JHWH bóg żymian, to byli różni bogowie.
"Do 2030 roku Europa będzie miała muzułmańską większość i bez zastrzeżeń zagłosuje za prawem islamskim. Ludzie zapominają, że Egipt był całkowicie chrześcijański przez sześć wieków. Już nim nie jest. Cała Afryka Północna była całkowicie chrześcijańska przez sześć wieków. Już nią nie jest. Konstantynopol był największym chrześcijańskim miastem na świecie, a przez setki lat największym kościołem chrześcijańskim na świecie była Hagia Sophia. I przekształcili ją w meczet…"
Kryzys wizerunkowy to ma np Palikot albo Putin a nie kurde napój za jakąś pierdołę xd
Błędne zaprogramowanie, jak? gdzie fraza
'Jesus is good' jest zabroniona
ale
'Jesus is bad', 'Jesus is evil' jest ok
podobnie jak
'Allah is good' jest ok
Można być ateistą, ale nie trzeba być przy tym ignorantem.