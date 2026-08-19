Polsce może grozić powtórka z wielkiej powodzi
Temperatura w basenie Morza Śródziemnego bije historyczne rekordy, miejscami przekraczając 30 st. C. Naukowcy i synoptycy ostrzegają, że nagrzany akwen może doprowadzić do kolejnych anomalii pogodowych.hbfjhsdgjh
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Komentarze (59)
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Tymczasem akcja z 2024 na przełomie lata i jesieni była wyjątkowa, bo żeby się zdarzyło w tym okresie to jest już ekstremalnie rzadkie. Takie to "zwykle" xD, ale sam niż najczęściej jak najbardziej lipiec-wrzesień.
Tajny projekt " Ciepły Gruzin" sponsoruje Hesbollah, Caritas i piraci somalijscy.
#czystaprawda #wlaczmyslenie
myślałem że chodziło o wielką powódź z w 1934, 1997, albo chociaż z 2010, a ci piszą o jakichś lokalnych podtopieniach w okolicach Odry xD
@sylwke3100: Ale w wielu innych było znacznie lepiej niż 1997.
To, że jednego dnia w okolicach 2015 zdarzył się tak silny opad, że wracałem do domu brodząc po kostki w wodzie nie znaczy, że było to gorsze od powodzi 1997 kiedy to woda przelewała się przez szczyt wałów, ale ja wtedy nie zmoczyłem sobie nawet
Epoka kamienia - budujemy się na rzekach, bo wylewanie rzeki to dar od bogów i będziemy świętować! Miasta i budowle stoją do dziś.
Blameta siem ogrzewa i zalewa moje źle zaprojetkowane miasto - czeba ograniczyć masturbamcje!!!!
Kraków wybudował nową kładkę zwężającą koryto Wisły na wysokości Hotelu Forum. W razie powodzi nastąpi spiętrzenie, zaleje okolice, i nie będzie gadania że zabytek architektury, tylko się wyburzy, i deweloperka wjedzie.
I nie, to nie jest szurska teoria. Piszę o mieście, gdzie spalono archiwum miejskie, by w przyszłości deweloperka nie miała problemu z roszczeniami potomków wysiedleńców z terenów gdzie obecnie jest dogorywający Kombinat.
@heinrich-von-spychow: A w jakim mieście niby teraz tak miałeś? Podaj najbliższe większe miasto, to wyciągnę ci dane bieżące i historyczne od 1951 roku.
A potem jak zwykle płacz w mediach i przemilczenie powyższego faktu.
@armin-van-kutonger: ja mam do najbliższej rzeki 3km chyba i dwa wzgórza. Wody to nawet w studniach nie ma, a ja mieszkam na zboczu innego wzgórza.
Ponad dekadę temu jak w maju przyszła ulewa, to dobre dwa tygodnie łopatą muł ze stodoły wyrzucałem o stratach na zewnątrz nie wspominam.
Tak że można mieć powódź daleko od dolin rzecznych.