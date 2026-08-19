Kluczowy moment nadchodzi zwykle na przełomie lata i jesieni.

To nie temperatura doprowadza do powodzi, tylko zablokowane układy niżowe. Żeby powódź nastąpiła musi nastąpić splot czynników, który występuje raz na kilkadziesiąt lat. Znowu pismaki straszą.Tymczasem akcja z 2024 na przełomie lata i jesieni była wyjątkowa, bo żeby się zdarzyło w tym okresie to jest już ekstremalnie rzadkie. Takie to "zwykle" xD, ale sam niż najczęściej jak najbardziej lipiec-wrzesień.