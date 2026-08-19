Ja leciałem liniami LOT samolotem 737 MAX 8 jeszcze przed wykryciem problemów i uziemieniem wszystkich egzemplarzy na kilka lat. Pamiętam, że jak wchodziłem do tego samolotu to byłem pod wrażeniem, bo tak "świeżym" samolotem jeszcze nie leciałem. Wyglądał, jakby dzień wcześniej wyszedł z fabryki. Najstarszy samolot i zarazem najbardziej zaniedbany jakim leciałem to 767-300 liniami Aeroflot. Co by tu nie mówić, to latanie to jednak najbezpieczniejszy środek komunikacji. Ostatnio na niebie europejskim Pokaż całość