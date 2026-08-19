Pilot o pracy w polskich liniach: nigdy nie leciałem idealnie sprawnym samolotem
Bezpieczeństwo w lotnictwie zależy nie tylko od techniki, ale też od pieniędzy - mówi były pilot polskiej linii. Jak podkreśla, jeśli zgłoszenie problemu może kosztować pilota nawet jedną trzecią miesięcznych dochodów, może to zniechęcać do raportowania nieprawidłowości.Marcepanowy_Detektyw
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
Jakość plastików i podłokietników w Boeingach to nie wina LOTu. Czasem są turbulencje i wózek przywali. To się regularnie wymienia co główniejszy przegląd.
Przykłady dopuszczalnych usterek: np. Uszkodzona jedna z kilku kuchenek pokładowych, awaria wybranego systemu rozrywki pokładowej (IFE), uszkodzenie jednej z wielu żarówek oświetlenia kabiny, awaria podgrzewacza wody w toalecie, a
@WIbracyjny: tak tylko to mamy trochę mechanizm nieuchronności kary. Prędziej zginiesz gdy masz wypadek lotniczy niż lądowy
Trzeba sprawdzić statystyki zginęło/przeżyli - lotnictwo vs transport lądowy