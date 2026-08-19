Niezapowiedziane manewry NATO nad Polską. Pokaz siły nie widziany od dawna!
Nietypowa i znacząco wzmożona aktywność wojskowego lotnictwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w polskiej przestrzeni powietrznej. Brak wcześniejszych oficjalnych komunikatów oraz unikalny zestaw poderwanych w powietrze maszyn wskazują na niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej NATO.ValandilNW
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Komentarze (32)
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Generalnie dobrze, lepiej niz czekac i byc naiwnym
Pytanie czy takie odstraszenie wystarczy... bo Ruskie mogly sobie zaplanowac ze nas czyms zaatakuja, poczekaja na odwet NATO. I powiedza Rosjanom ze zostali zaatakowani i konieczna jest mobilizacja. Czyli atak i odwet NATO jako uzasadnienie mobilizacji
Mam nadzieję, że tym razem było to coś więcej.
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ze-co;10623.html