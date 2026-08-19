Jak juz NATO uruchomilo wojsko to znaczy ze sytuacja stala sie powazna badz informacje o zagrozeniu byly bardzo wiarygodne. Tak ze musieli pokazac ze w razie ataku zareaguja.

Generalnie dobrze, lepiej niz czekac i byc naiwnym



Pytanie czy takie odstraszenie wystarczy... bo Ruskie mogly sobie zaplanowac ze nas czyms zaatakuja, poczekaja na odwet NATO. I powiedza Rosjanom ze zostali zaatakowani i konieczna jest mobilizacja. Czyli atak i odwet NATO jako uzasadnienie mobilizacji Pokaż całość