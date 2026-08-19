Dla tych ktorzy zastanawiaja sie dlaczego Policjant go na przyklad nie zepchnal z drogi. Taki policjant ma w glowie dwa scenariusze, albo to handlarzyk dragami z listem gonczym i szef go poklepie po ramieniu, bez zadnej premii albo nic. Drugi scenariusz to ze 16 latek palnie pustym lbem w kamien, zginie, i okaze sie ze to syn prokuratora majacego ukladziki z politykami. I wtedy pojdzie na pare lat w pasiak a potem Pokaż całość