Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł policjantom.
Pokaz skuteczności Policji - chcieli zatrzymać do kontroli jadącego na hulajnodze elektrycznej, ten zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg. Policjanci jechali radiowozem. Ostatecznie uciekł, jest poszukiwany.Jailer
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Komentarze (64)
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Jak jakiś czas temu zatrzymali krosowca uderzając w niego radiowozem to pół Polski ich chciało ukamienować. Na co to im?
Lepiej podać, że
"Pomimo wysiłku, wielkiej ofiarności i zaangażowania kierujący hulajnogą zbiegł, ale policja jest już na jego tropie i jego zatrzymanie to kwestia czasu..."
Jutro o uciekającym wszyscy zapomną i będzie można spokojnie wrócić do nic nie robienia...
Które jest spowodowane
@konkarne:
Bo szkoda radiowozu.
Mogli strzelać.
@Lomar15: Za co?( ͡° ͜ʖ ͡°)
@kudlaty1992: dlatego patologia w policji jest, nie zatrzymał sie do kontroli to policjant powinien zakładać że to poszukiwany przestępca i robic wszystko zeby nie uciekl
@kudlaty1992: polska policja w głowie ma g---o, a nie scenariusze, które wymagają wyobraźni i IQ powyżej 80.