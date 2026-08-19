Świetne straszenie i szukanie sensacji tylko po to, żeby uderzyć w Europę. Prawda jest taka, że pustynia w Chile czy wysypiska w Ghanie pękają w szwach od ubrań z całego świata – w tym przede wszystkim z USA, Chin, Korei i innych potęg produkujących gigantyczne ilości taniego fast fashion. Europa to tylko jeden z wielu dostawców, a obwinianie wyłącznie jej za globalny kryzys tekstyliów to tania propaganda i brak rzetelności dziennikarskiej.