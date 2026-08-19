Na środku pustyni Atakama leży 60 tysięcy ton ubrań z Europy.
Na pustyni Atakama znajduje się jedno z największych wysypisk odzieży na świecie. Widać je z kosmosu.severh
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Na pustyni Atakama znajduje się jedno z największych wysypisk odzieży na świecie. Widać je z kosmosu.severh
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Komentarze (42)
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No ale za to ile się szczycą jak te firmy są eko to p------ą cały czas XD
wiecznie winna europa + wiecznie europa ma pomagać każdemu...
czyli przykładowo głód w południowej dolnej ameryce - co woła świat? EUROPA HALO ZBIÓRKI POMÓŻCIE TYM LUDZIOM, może niech bogate usa pomoże? bogate ZEA i Katar pomaga swoim braciom na bliskim wschodzie? NIE