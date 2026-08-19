TV Republika reklamuje zegarki związane z Nawrockim. Kolekcjonerzy: To szmelc
Telewizja Republika opublikowała materiał, w którym zachwala zegarki związane z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiepomocprawna
- #
- #
- #
- #
- 109
- Odpowiedz
Telewizja Republika opublikowała materiał, w którym zachwala zegarki związane z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiepomocprawna
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (109)
najlepsze
Jesli ktos tego nie widzi na pierwszy rzut oka to dla takiej osoby po prostu nie ma ratunku
Tam sa doslownie k---a reklamy jakiegos miodu i w-------a go ta stara baba z m jak milosc co ja dziadek w dupe klepal i selling point to, ze znani aktorzy jedza
Nie mogłeś się powstrzymać, co?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jedno, co mnie dziwi, to że kolejne dekady lecą, a ten model biznesu nadal ciągle znajduje nowych frajerów. Ja nawet nie muszę wchodzić na stronę tego sklepu