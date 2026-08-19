A ktoś się spodziewał czegokolwiek innego? Przecież to model biznesu tak stary, jak początki taniej chińskiej produkcji z XX wieku. Sprowadzasz tanie badziewie z Chin -> doklejasz swoje logo (albo od razu zamawiasz na miejscu u Chińczyka) -> sprzedajesz kilka razy drożej fanom swojej marki.

Jedno, co mnie dziwi, to że kolejne dekady lecą, a ten model biznesu nadal ciągle znajduje nowych frajerów. Ja nawet nie muszę wchodzić na stronę tego sklepu Pokaż całość