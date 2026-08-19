bank nie może naliczać odsetek od prowizji. Ważny wyrok dla kredytobiorców
Sąd Najwyższy wydał 8 lipca wyrok II CSKP 89/26 dotyczący naliczania odsetek od kredytowanych kosztów. W rozpoznawanej sprawie klientka faktycznie otrzymała 158 747 zł, ale bank naliczał odsetki od 185 669,01 zł. Różnica wynosiła 26 922,01 zł i stanowiła prowizję.kristophorus
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Komentarze (10)
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Ale jeżeli ktoś ma/miał kredyt gotówkowy, to warto przeczytać jeszcze raz umowę i zastanowić się, co dalej.
Oby zapadł kolejny dla kredytów hipotecznych. Bo ta praktyka to jakiś totalny absurd.
Dla mnie to jest troche kuriozalna sytuacja... Baba chce 150k kredytu, bank jej wylicza marże, koszty itd. no i wychodzi ze to będzie kosztowało w sumie 20k samych kosztow początkowym, nie licząc oprocentowania. Przelewają babie 130k zabierając od razu 20k kosztów które powinny być opłacone oddzielnie. Ale ona