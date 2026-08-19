Ten wyrok dotyczy kredytu konsumenckiego, a nie kredytu hipotecznego - otagowanie (dwie różne ustawy). Przy kredycie mieszkaniowym bank ma jedynie obowiązek, w razie wcześniej spłaty całkowitej czy też nadpłat,, proporcjonalnie obniżyć i zwrócić prowizję, która jest skredytowana i "dolożona' do kapitału.

Ale jeżeli ktoś ma/miał kredyt gotówkowy, to warto przeczytać jeszcze raz umowę i zastanowić się, co dalej.