Przedsiębiorcy muszą pracować aż 229 dni w roku na utrzymanie państwa
W 2026 roku Dzień Wolności Sektora Prywatnego przypada 18 sierpnia. To najgorszy wynik w całej historii Polski. Jednak według neuropków Polska to raj podatkowy dla prywaciarza (złodzieja).Restrukturyzacja
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Komentarze (64)
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No i dostali podniesienie składki razem z "ciemciembiorcami" w nowym ładzie do 9% od każdej zarobionej złotówki. Oczywiście poszło to na NFZ. Dzięki któremu lekarze na państwowym mogli się więcej nakraść.
Ale następnym razem
@Milegodniawszystkim: niestety gorzej - to społeczeństwo a'la homo sovieticus. Przed dekady niszczono etos pracy, prywatnej własności, uczciwości i zaradności. Co gorsza stworzono system, który uniemożliwia kumulację kapitału małym przedsiębiorcom (ale za to korporacje i wielcy mają tu raj) - przez co praktycznie nie jest możliwe powstawanie "od zera" dużych firm.
Mało kto wie, że w Polsce w praktyce mikrofirma zatrudniająca 3 osoby formalnie ma dokładnie takie
Poza tym, że Nie policzono, jaka część wydatków publicznych trafia do przedsiębiorstw.
Bo neuropki i inne to najczęściej albo nieroby, albo na utrzymaniu rodziców. Już nie mówiąc o jakimkolwiek kontakcie z prowadzeniem działalności. Po prostu niektórzy myślą że jak założysz JDG to nagle magicznie zaczynasz srać pieniędzmi.
Chociażby gadanie że mało zusu płacą - no ale jak ktoś zarabia naprawde mało, to ten minimalny zus jednak nie jest wcale niski, a bardzo wysoki.
@MarciNo75: Czyli neuropki to lewactwo a to nie do końca lewica. Zdaje się że rozumiem. To tak jak prawactwo od braunienki i konfy to nie prawica polityczna tylko podszyte silnym fanatyzmem idelogicznym podzbiory. To też najczęściej nieroby, bez większego wykształcenia na najniższej w kołchozie, lub na czarno u janusza, albo przegrywy
no tak, jak masz dochody powyżej chyba 300k rocznie (nie pamiętam dokładnie), to Polska jest dla ciebie rajem podatkowym,
a o co chodzi?
jak szlachta kilkaset lat temu xD