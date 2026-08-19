Dlatego wg zbieraniny która już się przytarabaniła trzeba "ciemciembiorcom" podnieść podatki, bo oni za mało płacą. Kraby w kuble. Żaden nie pomyśli, że może jednak UoP jest za bardzo opodatkowany. Nie, oni będą patrzeć z zawiścią na innych.

No i dostali podniesienie składki razem z "ciemciembiorcami" w nowym ładzie do 9% od każdej zarobionej złotówki. Oczywiście poszło to na NFZ. Dzięki któremu lekarze na państwowym mogli się więcej nakraść.

Ale następnym razem Pokaż całość